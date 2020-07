Compra il pollo al supermercato, ecco cosa ci trova dentro: “Ho vomitato 12 ore” (Di lunedì 27 luglio 2020) La foto a fine articolo, non adatta ai deboli di stomato! Dal Regno Unito arriva la notizia di un’orribile scoperta fatta da una donna all’interno del pollo pre-cotto che stava mangiando: un... Nel piatto già pronto, acquistato presso una nota catena britannica di supermercati, una cinquantasettenne di Durham ha infatti scovato, mentre stava consumando la pietanza in questione, un roditore morto che giaceva sotto la salsetta del pollo. Il piatto pre-cotto, nel dettaglio, era un “pollo all’italiana”, Comprato per tre sterline e mezzo (poco più di tre euro e ottanta) da Tesco. Il fatto ha avuto luogo a metà della scorsa settimana e ne ha parlato per primo il Daily Mail. (Continua...) Mentre stava addentando la pietanza già pronta, la signora Cath ... Leggi su howtodofor

