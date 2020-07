Complicanze per Alex Zanardi: nuovo intervento alla testa (Di lunedì 27 luglio 2020) L'ex pilota di formula 1 è stato sottoposto sabato a delicata operazione per Complicanze L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

LiaCapizzi : *** Alex Zanardi è stato sottoposto ad una delicata procedura neurochirurgica -eseguita dal prof. Mortini- per il t… - rtl1025 : Alex #Zanardi è stato sottoposto a una 'delicata procedura neurochirurgica per il trattamento di alcune complicanze… - TgLa7 : ??#AlexZanardi è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico all'ospedale San Raffaele di Milano per trattare… - nieddupierpaolo : RT @riktroiani: ??#AlexZanardi è stato costretto ad un nuovo intervento alla testa. Secondo la nota del 'San Raffaele' di Milano l'operazion… - MilettoMaria : RT @LaStampa: L’atleta paralimpico è stato portato in ambulanza nel nosocomio milanese mentre stava affrontando la riabilitazione a Villa B… -