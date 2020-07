Commercianti senza mascherine: scattano le maxi multe nel Vesuviano (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – Indossare le mascherine o ricevere multe salatissime. È questa l’unica scelta possibile a San Giorgio a Cremano dove sono arrivate le prime maxi multe da 1000€ per tutti coloro che non rispettano l’ordinanza anti-Covid. Nel mirino degli agenti una ferramenta del centro e un bar, confinante con Ponticelli, in cui titolari e clienti sono stati sorpresi privi dei Dpi obbligatori. Per questi ultimi è stato disposto il pagamento obbligatorio di 1000€ ma non la chiusura dei locali, riporta Il Mattino. Nei prossimi giorni continueranno i controlli della polizia municipale della città guidate dal comandante Ruppi. Intanto anche il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, invita i cittadini di non abbassare la ... Leggi su anteprima24

