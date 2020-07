Come riattivare la vecchia interfaccia di Facebook su computer (Di lunedì 27 luglio 2020) Facebook sta progressivamente distribuendo il nuovo layout. Ma per ora, se lo preferiamo, possiamo ancora tornare alla vecchia interfaccia di Facebook. Il popolare social network Facebook ha da poco reso disponibile per i suoi utenti una nuova interfaccia per la sua versione desktop, che sta progressivamente distribuendo. Ma se siamo “conservatori”, possiamo ancora tornare alla vecchia interfaccia di Facebook. Il “nuovo” Facebook è più pulito e leggibile Questa nuova interfaccia è compatibile con gli smartphone ed i dispositivi mobili in generale, ha con sé caratteri più leggibili che potrebbero far contenti gli utenti con problemi di ... Leggi su newsmondo

Come riattivare la vecchia interfaccia di Facebook su computer

