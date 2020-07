Come prenotare il posto per il concerto (Di lunedì 27 luglio 2020) La prenotazione nominale è obbligatoria per tutti (anche per i bambini di ogni età) Per partecipare a un evento a ingresso gratuito è obbligatorio iscriversi inviando una mail al seguente indirizzo: concerti@azalea.itCiascun utente potrà riservare il posto per massimo 4 persone (inclusi ibambini, di qualsiasi età).In fase di prenotazione, è obbligatorio indicare nome, cognome e indirizzo mail di ciascun partecipante, nonché numero di telefono della persona che effettua la prenotazione.Il giorno dell’evento, per accedere, basterà mostrare la conferma dellaprenotazione ricevuta via mail da Azalea.it, e un documento diriconoscimento.Se, una volta effettuata la prenotazione, si è impossibilitati a partecipare al concerto, è obbligatorio disdire la prenotazione entro e non oltre 5 ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Come prenotare Mare più bello d'Italia: come prenotare l'ingresso alla spiaggia di Cala Goloritzè Sardegna Live "White Carrara" fa il pieno: migliaia di turisti

E’ una "White Carrara" da tutto esaurito. Il festival diffuso dedicato al marmo organizzato da Imm CarraraFiere fa registrare numeri molto importanti dal punto di vista delle presenze, migliaia nell’a ...

Spiagge libere con la sorpresa perchè le prenotazioni frenano l’assalto

ANCONA - Il sistema della app, con il filtro delle prenotazioni, funziona. Nel senso che il sabato e la domenica c’è meno gente delle giornate lavorative, questo nelle spiagge libere, regolarizzando l ...

