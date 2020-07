Come prenotare il posto per i concerti Azalea (Di lunedì 27 luglio 2020) La prenotazione nominale è obbligatoria per tutti (anche per i bambini di ogni età) Per partecipare a un evento a ingresso gratuito è obbligatorio iscriversi inviando una mail al seguente indirizzo: concerti@Azalea.itCiascun utente potrà riservare il posto per massimo 4 persone (inclusi ibambini, di qualsiasi età).In fase di prenotazione, è obbligatorio indicare nome, cognome e indirizzo mail di ciascun partecipante, nonché numero di telefono della persona che effettua la prenotazione.Il giorno dell’evento, per accedere, basterà mostrare la conferma dellaprenotazione ricevuta via mail da Azalea.it, e un documento diriconoscimento.Se, una volta effettuata la prenotazione, si è impossibilitati a partecipare al concerto, è obbligatorio disdire ... Leggi su udine20

Gioppino91 : @4everAnnina Chiunque ama la lettura non può non averne una copia,si può già prenotare?Se lo comprano tutti i perce… - louivsbae : urine e feci. mi dice di prenderli subito, così posso tornare e vediamo come procedere. così il mattino dopo vado a… - GTherme : Il G-FKK therme come Sanremo: saremo il festival del naturismo! Il 14, 15 e 16 agosto 3 giorni indimenticabili tra… - ombrerosse_ : @amaricord Vogliamo parlare delle biblioteche e sale studio? Per prenotare un prestito on-line diventi cretin* e se… - LadyChiara77 : @schlbi78 Ma come pretendi di prenotare il 27/7 per ferragosto dove vuoi e quando vuoi? Ma dove sei stato fino ades… -

Ultime Notizie dalla rete : Come prenotare Mare più bello d'Italia: come prenotare l'ingresso alla spiaggia di Cala Goloritzè Sardegna Live Nuova maglia Milan, via alle prenotazioni

E’ già possibile acquistare la nuova maglia del Milan, che i calciatori indosseranno nella stagione 2020/2021 e che verrà presentata nei prossimi giorni Tutti i tifosi del Milan possono già ordinare l ...

Macerata Opera Festival,

Inizia la terza settimana della 56esima edizione del Macerata Opera Festival 2020 #biancocoraggio in programma sino al 9 agosto con nuovi spettacoli, concerti, incontri e attività per i più piccoli. L ...

