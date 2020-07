Colombia – Assaltato panfilo ospedale italo colombiano (Di lunedì 27 luglio 2020) Il panfilo-ospedale “San Raffaele“, da anni attivo in Colombia per conto della fondazione italo-Colombiana Monte Tabor (costola del San Raffaele di Milano) per assistere la popolazione dove non arrivano i programmi sanitari pubblici, è stato oggetto di un assalto a mano armata. L’attacco da parte di una decina di persone con il volto coperto, secondo … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Colombia Assaltato Colombia, assaltata nave ospedale di fondazione italo-colombiana TGCOM