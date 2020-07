Colombia, assaltata nave ospedale di fondazione italo-colombiana (Di lunedì 27 luglio 2020) Il panfilo-ospedale 'San Raffaele', da anni attivo in Colombia per conto della fondazione italo-Colombiana Monte Tabor, costola del San Raffaele di Milano, per assistere la popolazione dove non ... Leggi su tgcom24.mediaset

Una nave-ospedale che opera in Colombia per conto della fondazione Monte Tabor ha subìto un assalto a mano armata. Secondo il quotidiano El Tiempo, una decine di persone a volto coperto è salita a bor ...

Il panfilo-ospedale "San Raffaele", da anni attivo in Colombia per conto della fondazione italo-colombiana Monte Tabor (costola del San Raffaele di Milano) per assistere la popolazione dove non arriva ...

