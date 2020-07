Collassa in montagna: l’ironia del destino di Daisy, San Bernardo allevata per soccorrere le persone ha avuto bisogno di essere soccorsa [FOTO] (Di lunedì 27 luglio 2020) Daisy ha avuto un weekend difficile. Questo cane di 4 anni è stato salvato dopo essere Collassato mentre scendeva dalla montagna più alta dell’Inghilterra. L’ironia del destino vuole che Daisy sia un San Bernardo, allevata per trovare e salvare le persone che si perdono nelle Alpi italiane e svizzere, e invece è stata lei stessa ad aver avuto bisogno di essere salvata. “Il team soccorre cani circa una dozzina di volte ogni anno, ma questa è stata la prima volta che un San Bernardo è stato salvato dal team”, ha dichiarato il Wasdale Mountain Rescue Team. Le operazioni hanno coinvolto 16 ... Leggi su meteoweb.eu

