Cobolli Gigli: “Non ho visto il famoso gioco di Sarri” (Di lunedì 27 luglio 2020) L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul nono scudetto vinto dai bianconeri. “Sarri è l’allenatore della Juventus, ed è il primo responsabile delle vittorie e delle sconfitte. Meriti? Demeriti? Non ho visto il famoso gioco di Sarri. Quella fu una bella partita in cui la Juve giocò bene. Dybala quest’anno con Sarri è diametralmente cambiato rispetto all’anno precedente con Allegri. Rabiot è migliorato molto e sta venendo fuori una promessa importante per il centrocampo della Juve del futuro. La Juve ha vinto. La Juve ha una struttura societaria consolidata. Ha metodo. Il presidente Agnelli ha fatto un eccellente lavoro. Quindi la continuità è un ... Leggi su ilnapolista

