Clima: estensione del ghiaccio artico mai così bassa a luglio, soprattutto al largo delle coste della Siberia (Di lunedì 27 luglio 2020) Il centro di ricerca tedesco Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI) segnala che nell’artico l‘estensione del ghiaccio marino e’ a un livello estremamente basso, mai raggiunto nel mese di luglio, almeno da quando ne e’ iniziata l’osservazione satellitare. L’arretramento del ghiaccio marino e’ particolarmente pronunciato al largo della costa Siberiana, tanto che il Passaggio a nord-est – la rotta navale che, partendo dal mare del Nord, prosegue nel mare Glaciale artico lungo la costa della Siberia e, attraverso lo stretto di Bering e il mare di Bering, raggiunge l’oceano Pacifico – era ... Leggi su meteoweb.eu

