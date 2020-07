Clamoroso Roma-Fiorentina: “il giudice sportivo può invalidare la partita, c’è stato un errore tecnico” (Di lunedì 27 luglio 2020) Bufera sul campionato di Serie A dopo la giornata di ieri. E’ stata una stagione molto complicata e ricca di polemiche per quanto riguarda gli episodi arbitrali, nonostante la presenza del Var che dovrebbe ridurre al minimo gli errori. Ma quello che è successo ieri nella partita Roma-Fiorentina ha pochi precedenti e potrebbe portare ad un Clamoroso reclamo con la possibilità di rigiocare la partita. E’ convinto della possibilità Graziano Cesari e confermato durante la trasmissione Pressing. L’episodio riguarda il secondo calcio di rigore concesso alla Roma, quello decisivo per il risultato finale con il fallo di Terracciano su Dzeko. “Dzeko è ampiamente in caduta. Ma quello che fa più arrabbiare è il tocco a inizio ... Leggi su calcioweb.eu

