City, Rummenigge: «La UEFA non ha fatto un bel lavoro» (Di lunedì 27 luglio 2020) «La UEFA non ha fatto un buon lavoro». E’ questo il commento del presidente del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, a proposito del caso che ha riguardato le presunte violazioni delle norme del Fair Play Finanziario da parte del club di Manchester. Il TAS ha accolto il ricorso dei Citizens contro la squalifica per due stagioni … L'articolo City, Rummenigge: «La UEFA non ha fatto un bel lavoro» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

"Con Leroy abbiamo ingaggiato un giocatore che fa la differenza per il suo modo di giocare e di stare in campo". Così l'ex portiere Oliver Kahn, oggi componente del Direttivo del Bayern Monaco, si è e ...

