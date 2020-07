Cina, balzo profitti imprese anche a giugno (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Segnali di recupero continuano ad arrivare dall’economia cinese. Nel mese di giugno, i profitti dell’industria sono balzato infatti dell’11,5%, segnando un’accelerazione rispetto al +6% registrato nel mese di maggio. A dispetto del recupero messo a segno negli ultimi mesi, il dato progressivo dell’anno si conferma in calo, a causa dello shock provocato dall’epidemia di coronavirus in primavera. Da gennaio a giugno, i profitti sono segnano un -12,8%, comunque riducendo il calo rispetto al -19,3% rilevato a maggio. (Foto: Natálie Šteyerová) Leggi su quifinanza

