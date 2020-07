Ci vuole solo un minuto in ascensore per diffondere Covid-19. Realizzato in Italia il kit a raggi ultravioletti che disattiva il virus, sterilizza la cabina e sanifica l’aria (Di lunedì 27 luglio 2020) Il coronavirus rappresenta ancora una minaccia, anche se con diffusione e aggressività differenti a seconda degli Stati del mondo. Il legame con l’ascensore resta però molto forte, come confermato da uno studio Realizzato dal CDC, Centers for Disease Control and Prevention, riguardo alla capacità di una persona asintomatica di diffondere il virus con un solo viaggio e in un minuto, un evento avvenuto in una provincia della Cina. Per questo, prevenzione e sicurezza devono essere massimi in un luogo chiuso in cui si concentra una forte carica batterica e virale. Un’azione mirata che si traduce in tecnologia: una piccola quantità di raggi UV-C è infatti in grado di disattivare la carica di ... Leggi su newsagent

