Ci voleva il Covid per svegliare il governo sugli incentivi alle auto (Di lunedì 27 luglio 2020) Con il decreto Rilancio il cambio di rotta che il governo ha dato alle politiche che incentivano la mobilità è stato netto. Dopo l'esperimento dell'ecobonus, destinato ai soli veicoli elettrici, il nuovo pacchetto di incentivi da 100 milioni per l'acquisto di automobili include anche i motori diesel Leggi su ilfoglio

