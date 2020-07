"Ciò che non sapete su Gabriele: ogni giorno...". Una impensabile indiscrezione sul figlio di Maria De Filippi (Di lunedì 27 luglio 2020) L'estate è iniziata. Lo si capisce anche dal tradizionale "trasloco" in barca (una super barca!) di Maria De Filippi. Un appuntamento fisso, che suggella, appunto, l'avvio dell'estate italiana. Stesso mare. Così anche stavolta vediamo super Maria, super fisicata (chi lo direbbe che va verso i 60?), distesa in relax, a largo di Ansedonia, vicino Orbetello, Toscana, dove ha una villa super con il marito Maurizio Costanzo. Con loro, il figlio Gabriele. Schivo, a tratti ruvido, simpaticissimo nel privato, Gabriele (adottato quando aveva 13 anni, ora ne ha quasi 30) è legatissimo ai genitori, in particolare a mamma Maria, con la quale si confronta ogni giorno, non solo in quanto mamma, ma anche in quanto collega, visto ... Leggi su liberoquotidiano

juventusfc : Bianconeri, ci siamo quasi! Siete pronti a festeggiare? ?? Però fatelo... a casa! ?? Rispettiamo le disposizioni per… - CottarelliCPI : Contagi ancora bassi ma in netto aumento. Il senso civico, il buon senso, il senso comune, il ... sesto senso (per… - NicolaPorro : Non riesco a capire cosa ci sia di male se il tuo fidanzato fa trading online e perde. E non riesco a capire cosa c… - ohiitsrox : RT @LHbaeh: 'now kiss me, fool!' 'Louis, sono stanco.' 'I'm in love with lou and all his little things' 'Io con questo anello, ti prometto… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Con tutto quel che ha combinato, l’assessore Gallera posta una sua foto in barca e il commento: “Qualche ora di relax… -