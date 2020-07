Chucky | Brad Dourif ha firmato ufficialmente per doppiare la serie tv (Di lunedì 27 luglio 2020) Il doppiatore Brad Dourif ha confermato che sarà la voce du Chucky anche nell’ominima serie tv. Nel corso di questi giorni, le voci che riguardano la presenza o meno dei vari artisti nella serie tv Chucky si stanno susseguendo continuamente. La speranza di molti fan che hanno amato la versione originale, era di ritrovare il … L'articolo Chucky Brad Dourif ha firmato ufficialmente per doppiare la serie tv proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

carotelevip : RT @telesimo: #SerialPills: #24Luglio (prima parte) #LaJauría, #SweetMagnolias e #TheBoys rinnovate; Brad Dourif doppia #Chucky anche nella… - Nanai1987 : Brad Dourif, ha fornito la voce alla bambola assassina Chucky. Adesso TVLine ha dichiarato che ritornerà ad interpr… - telesimo : #SerialPills: #24Luglio (prima parte) #LaJauría, #SweetMagnolias e #TheBoys rinnovate; Brad Dourif doppia #Chucky a… - badtasteit : #Chucky, Brad Dourif nella serie TV per dare nuovamente la sua voce alla 'bambola assassina' -

Ultime Notizie dalla rete : Chucky Brad

ComingSoon.it

Le tradizioni non si cambiano, soprattutto quando si sta parlando di uno dei franchise più riconoscibili e amati del cinema horror. In occasione del Comic-Con di San Diego, quest'anno in edizione virt ...Creato dall'ideatore del franchise Don Mancini, l'adattamento è atteso in tv nel 2021. Le tradizioni non si cambiano, soprattutto quando si sta parlando di uno dei franchise più riconoscibili e amati ...