Chiara Ferragni sfida Elettra Lamborghini sul twerking perfetto (FOTO) (Di lunedì 27 luglio 2020) Chiara Ferragni fa impazzire il web, ma niente è come sembra Chiara Ferragni tra una polemica e l’altra è riuscita a trovare anche il tempo per sfidare Elettra Lamborghini e diventare lei la nuova regina del twerking. Mostra il movimento di bacino perfetto, uno sguardo sensuale ed ammiccante, fa impazzire i social con poche mosse. Peccato però ci sia un trucchetto che loro stessi hanno svelato. Il video che ha pubblicato Fedez è riuscito subito ad ottenere milioni di visualizzazioni, like, commenti. Qualcuno ha visto subito insinuare il dubbio, riuscendo a scoprire il trucco sin da subito partendo dal fatto che Chiara ha sempre dimostrato e mostrato in tutti i modi di essere legnosa nel ... Leggi su kontrokultura

