Chiara Ferragni asfalta il marito con una battuta, questa volta è andata meglio della prima (Di lunedì 27 luglio 2020) Chiara Ferrari fa impazzire Tik Tok con il meglio della sua ironia Chiara Ferragni su Tik Tok ha dato il meglio di sé lanciando una battuta con la quale ha asfaltato Fedez. I due al momento sono in viaggio per la Sardegna dopo aver trascorso qualche giorno in Puglia. Nonostante siano in vacanza condividono la loro quotidianità sui social con i follower. Per questo sono i più amati tra i personaggi famosi ed i più seguiti. Riescono a far ridere con pochissimo impegno. Per esempio nell’ultimo video pubblicato da Fedez su Tik Tok, il rapper chiede alla moglie cosa ci sia dentro la micro borsetta con la quale l’influencer sta giocando. La risposta di Chiara assolutamente inaspettata ha gelato tutti, ... Leggi su kontrokultura

