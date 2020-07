Chi era Jeanne Baret? Google celebra l’esploratrice che si finse uomo (Di lunedì 27 luglio 2020) Jeanne Baret fu la prima donna a compiere il giro del mondo: dovette liberarsi di un figlio e vestirsi da uomo, ma entrò nella storia. Il suo nome fu Jeanne Benet ma per i suoi compagni di navigazione per molti mesi fu Jean, il servo del naturalista di bordo, Filibert Commerson. La donna si imbarcò sotto falsa identità … L'articolo Chi era Jeanne Baret? Google celebra l’esploratrice che si finse uomo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

