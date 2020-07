Chi è Jeanne Baret, l’esploratrice celebrata oggi dal doodle di Google (Di lunedì 27 luglio 2020) Avventuriera, determinata e impavida, Jeanne Baret è la donna celebrata oggi, lunedì 27 luglio, dal doodle di Google. Perché proprio oggi? Perché ricorre il 280esimo anniversario della sua nascita, avvenuta appunto il 27 luglio 1740 in un villaggio di La Comelle, nella regione francese della Borgogna, a est di Parigi. Figlia unica e legittima erede del bracciante Jean Baret e di Jeanne Pochard, l’‘eroina’ di Google proveniva da un’umile famiglia. Ma nel momento in cui decise di travestirsi da uomo per salpare in giro per il mondo, Jeanne riferì di essere orfana e di aver perso la propria fortuna. Il motivo del travestimento ... Leggi su urbanpost

MLGcopyright : Chi è Jeanne Baret, l'esploratrice che ha scoperto il Bougainvillea – Meteo Web - KattInForma : JEANNE BARET CHI È?/ L'esploratice travestita da uomo la cui gioventù è un mistero - GDS_it : Il #doodle di #Google dedicato Jeanne Baret, chi era l'esploratrice che scoprì - zazoomblog : Chi è Jeanne Baret l’esploratrice che ha scoperto il Bougainvillea - #Jeanne #Baret #l’esploratrice - KattInForma : Jeanne Baret, chi è la prima donna esploratrice/ Girò il mondo travestendosi da uomo -