Chelsea, si prova l’affondo per Bennacer: ecco quanto i Blues hanno offerto al Milan (Di lunedì 27 luglio 2020) Chelsea sempre più attivo sul mercato: dopo essersi già assicurato Hakim Ziyech e Timo Werner, e in attesa di abbracciare anche il centrocampista offensivo del Bayer Leverkusen Kai Havertz, il club londinese avrebbe messo decisamente nel mirino Ismael Bennacer. Secondo quanto riporta The Sun, i Blues avrebbero offerto al Milan per il 22enne centrocampista algerino circa 49 milioni di euro. Per Bennacer, campione d’Africa nel 2019, la Premier League non è una novità, avendo già militato nell’Arsenal dal 2015 al 2017. Leggi su sportface

sportface2016 : #Chelsea I Blues mettono nel mirino Ismael #Bennacer: ecco quanto il club londinese avrebbe offerto al #Milan - salvatore3269 : RT @DiMarzio: Favola #Mount? No, solo duro lavoro. La punizione che porta il #Chelsea in #UCL la provava da ragazzino. La storia e i video… - KOporche : RT @DiMarzio: Favola #Mount? No, solo duro lavoro. La punizione che porta il #Chelsea in #UCL la provava da ragazzino. La storia e i video… - Fprime86 : RT @DiMarzio: Favola #Mount? No, solo duro lavoro. La punizione che porta il #Chelsea in #UCL la provava da ragazzino. La storia e i video… - DiMarzio : Favola #Mount? No, solo duro lavoro. La punizione che porta il #Chelsea in #UCL la provava da ragazzino. La storia… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea prova Chelsea, si prova l'affondo per Bennacer: ecco quanto i Blues hanno offerto al Milan Sportface.it Juventus, la rivincita di Sarri: primo Scudetto in carriera contro le critiche

Sarri vince il suo primo Scudetto in carriera da allenatore dopo aver vinto l’Europa League con il Chelsea. La Juventus, invece, si conferma Campione d’Italia per la nona volta di fila. Una vittoria d ...

Chelsea avanti su Havertz anche senza qualificazione Champions

I Blues ottimisti sull'arrivo del 21enne gioiello tedesco LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Un Chelsea alla tedesca. Preso Timo Werner dal Lipsia, i Blues insistono per Kai Havertz. Secondo il "Mail" ...

Sarri vince il suo primo Scudetto in carriera da allenatore dopo aver vinto l’Europa League con il Chelsea. La Juventus, invece, si conferma Campione d’Italia per la nona volta di fila. Una vittoria d ...I Blues ottimisti sull'arrivo del 21enne gioiello tedesco LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Un Chelsea alla tedesca. Preso Timo Werner dal Lipsia, i Blues insistono per Kai Havertz. Secondo il "Mail" ...