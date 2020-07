Champions: Psg, Mbappé salta l'Atalanta (Di lunedì 27 luglio 2020) Mbappé è indisponibile per tre settimane . Il francese campione del Mondo salta così la gara di Champions League con l'Atalanta del 12 agosto. Lo ha comunicato il Psg dopo un nuovo ciclo di esami alla ... Leggi su gazzetta

Eurosport_IT : Kylian Mbappé non ce la fa: out 3 settimane, salterà sicuramente i quarti di finale di Champions League tra PSG e A… - tvdellosport : ?? CHE DOLORE MBAPPE'! ?? L’attaccante del #PSG in lacrime, la caviglia si piega! Costretto a uscire, rischia di sa… - DiMarzio : #Mbappe, infortunio durante la finale di Coppa di Francia: fuori in lacrime. #Psg - Alpj90 : RT @Eurosport_IT: Kylian Mbappé non ce la fa: out 3 settimane, salterà sicuramente i quarti di finale di Champions League tra PSG e Atalant… - ETGazzetta : #Psg, #Mbappé fuori 3 settimane: salta l'#Atalanta in #Champions -