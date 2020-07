Champions League, calendario match in chiaro: ecco le partite visibili su Canale 5 (Di lunedì 27 luglio 2020) Mediaset trasmetterà alcune gare in diretta in chiaro tra cui le sfide di Juventus e Napoli, impegnate nelle rispettive partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La sera di venerdì 7 agosto, Canale 5 trasmetterà il match tra i bianconeri e il Lione (l’andata è terminata 1-0 in favore dei francesi), mentre l’8 agosto toccherà al Napoli, impegnato sul campo del Barcellona (andata 1-1). Calcio d’inizio di entrambi gli incontri alle ore 21. La partita tra Atalanta e PSG, invece, non è ancora certo se verrà trasmessa in chiaro. Sempre su Canale 5, e sempre alle ore 21, nei giorni seguenti andranno in onda una partita dei quarti di finale di ... Leggi su sportface

