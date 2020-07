Cgil: chiediamo incontro su situazione sarte e sarti di Valentino (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – “Quella apparsa qualche giorno fa sulle pagine di ‘Vanity Fair’ e’ una narrazione del mondo del lavoro totalmente irrispettosa delle professionali sarte e sarti della casa di moda Valentino”. Cosi’, in una nota, la segretaria della Filctem Cgil di Roma e del Lazio Maria Mora. “È grave- denuncia- raccontare l’impegno delle lavoratrici e i lavoratori con frasi del tipo ‘La parola amore esiste. In nome della passione per quello che fanno, le sarte di Valentino dimenticano anche di mangiare e dormire’. Conosciamo bene il lavoro della sartoria dell’alta moda e quanto la creativita’ sia fondamentale in tutto il processo, ma non possiamo permettere che si confonda l’amore per il proprio lavoro con ... Leggi su romadailynews

AppiaPolis : New post (CGIL E CISL CONTRO PROTOCOLLO OSPEDALE MADDALONI: 'CHIEDIAMO REVOCA ED INCONTRO CON LA DIREZIONE') has be… - MauroFuso : RT @cgiltoscana: ? Ospedale di #Pistoia, operatore del #ProntoSoccorso aggredito da un utente. La @FpToscana e la Fp di @cgilpistoia : 'Sia… - AngelaSettembr2 : RT @CislNazionale: ???#CgilCislUil: pieno sostengono a #somministratimobilitati della #sanità oggi, #24luglio, in sciopero. Chiediamo al Min… - Stefaniadilena : RT @CislNazionale: ???#CgilCislUil: pieno sostengono a #somministratimobilitati della #sanità oggi, #24luglio, in sciopero. Chiediamo al Min… - rostili : RT @CislNazionale: ???#CgilCislUil: pieno sostengono a #somministratimobilitati della #sanità oggi, #24luglio, in sciopero. Chiediamo al Min… -

Ultime Notizie dalla rete : Cgil chiediamo Cgil: chiediamo incontro su situazione sarte e sarti di Valentino RomaDailyNews Sanità e lavoratori somministrati. Anche la Nidil Cgil di Lecco al presidio

MILANO – Anche una delegazione di Lecco ha partecipato al presidio dei lavoratori somministrati della sanità lombarda nella mattinata di venerdì. Organizzato da Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp sotto ...

Sanità privata. Cgil, Cisl, Uil Lazio sollecitano la firma definitiva del Contratto

A oltre 1 mese dalla firma della preintesa, i sindacati chiedono di portare a compimento l’iter del nuovo contratto, atteso da 14 anni. “Fino all’ultimo registriamo la resistenza delle parti datoriali ...

MILANO – Anche una delegazione di Lecco ha partecipato al presidio dei lavoratori somministrati della sanità lombarda nella mattinata di venerdì. Organizzato da Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp sotto ...A oltre 1 mese dalla firma della preintesa, i sindacati chiedono di portare a compimento l’iter del nuovo contratto, atteso da 14 anni. “Fino all’ultimo registriamo la resistenza delle parti datoriali ...