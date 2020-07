Cervinara, donna trovata in casa senza vita (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (Av) – Un dramma della solitudine nella cittadina caudina, anziana trovata morta in casa. Sarebbe stato il fratello, che vive in Svizzera e che si è trovato in vacanza in paese a dare l’allarme. L’uomo non aveva visto la sorella, uscire di casa da un paio di giorni. Allarmato ha allertato la polizia del commissariato di Cervinara. Gli agenti hanno chiamato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea e per poter entrare in casa hanno sfondato la porta. Hanno trovato la povera donna, che viveva in una casa di via Piscimari, ormai esamine e senza vita e, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche il medico legale incaricato ... Leggi su anteprima24

Cervinara, assolto dal reato di stalking e violenza privata

Nel tardo pomeriggio di ieri, dinanzi al Tribunale di Benevento, è terminata l’odissea di B. M., 63enne di Cervinara, accusato di stalking e violenza privata nei confronti dell’ex compagna, B.A., di q ...

