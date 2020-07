Cerveteri: domenica 9 agosto di scena Giorgio Tirabassi e “Hot Club Roma” (Di lunedì 27 luglio 2020) Nel cartellone di agosto dell’Estate Caerite 2020, proposto dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri nell’arena del Parco della Legnara, nella serata di domenica 9 agosto alle ore 21:30 arriva Giorgio Tirabassi. L’attore romano, famoso al grande pubblico per il ruolo dell’Ispettore Roberto Ardenzi nella fiction Distretto di Polizia e per le magistrali interpretazioni televisive di personaggi come Paolo Borsellino e Libero Grassi, sale in scena raccontando al pubblico un’altra sua grande passione: la chitarra e la musica. Rivestendo con l’eleganza e l’espressività che da sempre lo rende uno dei volti più amati dagli italiani il duplice ruolo di narratore e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

