Certificazione WiFi Alliance per Samsung Galaxy M51: ormai ci siamo (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo la Certificazione del Bluetooth SIG, come riportato da 'SamMobile', arriva per il Samsung Galaxy M51 anche il momento di ricevere quella della WiFi Alliance, a conferma del fatto che non bisognerà attendere necessariamente la fine dell'estate per assistere al lancio del dispositivo. Del Samsung Galaxy M51 ad oggi non si conoscono tutte le specifiche tecniche, ma ci sono comunque folte indiscrezioni a supporto delle ipotesi trapelate. Il device dovrebbe identificarsi con il codice-modello SM-M515F, avere il display forato per la fotocamera frontale, 128GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore con flash LED, il lettore di impronte digitali collocato sul retro, dimensioni generali di 162,6 x 77,5 x 8,5mm (9,5mm prendendo in considerazione ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Certificazione WiFi Certificazione WiFi Alliance per Samsung Galaxy M51: ormai ci siamo OptiMagazine Certificazione WiFi Alliance per Samsung Galaxy M51: ormai ci siamo

Dopo la certificazione del Bluetooth SIG, come riportato da ‘SamMobile‘, arriva per il Samsung Galaxy M51 anche il momento di ricevere quella della WiFi Alliance, a conferma del fatto che non bisogner ...

La Ue concede 15mila euro per il wi-fi gratuito

Il Comune di Cerea si aggiudica un voucher da 15mila euro per la creazione di hotspot wi-fi negli spazi pubblici. L’ente è risultato infatti tra i beneficiari del contributo stanziato dall’Agenzia ese ...

Dopo la certificazione del Bluetooth SIG, come riportato da ‘SamMobile‘, arriva per il Samsung Galaxy M51 anche il momento di ricevere quella della WiFi Alliance, a conferma del fatto che non bisogner ...Il Comune di Cerea si aggiudica un voucher da 15mila euro per la creazione di hotspot wi-fi negli spazi pubblici. L’ente è risultato infatti tra i beneficiari del contributo stanziato dall’Agenzia ese ...