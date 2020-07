Centro Meteo Europeo, incertezze con il rischio di CALDO molto forte (Di lunedì 27 luglio 2020) Abbiamo redatto la seguente analisi Meteo climatica, con l’ausilio delle mappe ECMWF Extended. Come al solito, abbiamo preso in analisi le ultime emissioni del modello matematico. Stavolta riportiamo ciò che esprimono i super calcolatori, per poi esprimere le nostre considerazioni. TEMPERATURA Per tutto il periodo di previsione si prospettano temperature superiori alla media di riferimento. La fase più anomala, con le temperature più elevate, dovrebbe concentrarsi tra la fine di luglio e primi giorni di agosto. Nel seguito l’anomalia climatica dovrebbe attenuarsi. Ma ciò sarà da confermare. Notiamo che la differenza dalla media sarà costante praticamente su tutta Italia, con valori che nelle aree continentali saranno di circa, ma anche oltre, i +2° centigradi sopra la norma. Anche con ... Leggi su meteogiornale

