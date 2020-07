Cellino ha già iniziato a ricostruire il Brescia, dopo Del Neri ecco Perinetti (Di lunedì 27 luglio 2020) Brescia, 27 luglio 2020 - Il Brescia non vede l'ora di lasciarsi alle spalle questa stagione così avara di soddisfazioni e di voltare pagina. Un intento che sembra l'unico elemento in contatto con ... Leggi su ilgiorno

IntErZLN : Lo sforzo è già solo essere stati allo stesso tavolo con Cellino - marcoalba76 : A guardare queste partite mi viene la carogna. Un tweet che ho scritto già un migliaio di volte. Giulini,metti in v… - GreenMidnight1 : RT @InSeedorf: Ragazzi, non è che uno non voglia Chiesa o Tonali è che non possono costare quanto dicono Commisso e Cellino... Se chiesa co… - mattewroman : @gighen_33 @magri_giacomo Eh tonali servirebbe ma credo sia già dell'Inter.. Krunic nono terrei.. Se devi giocare 4… - InSeedorf : Ragazzi, non è che uno non voglia Chiesa o Tonali è che non possono costare quanto dicono Commisso e Cellino... Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Cellino già Leeds, il presidente Radrizzani: «Il mio club triplica il valore, voi in Italia fate ancora fatica a crescere» Corriere della Sera