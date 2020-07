Cautela negli annunci sul vaccino Covid. I Lincei frenano gli entusiasmi (Di lunedì 27 luglio 2020) Cautele sulla “valutazione accelerata” dei candidati vaccini anti Covid-19 in sperimentazione sull’uomo, spesso dettata dalla fretta e dall’urgenza, e necessità di rigorosi studi sulla sicurezza. L’invito alla prudenza arriva dal documento della Commissione Salute dell’Accademia di Lincei e si riferisce sia agli annunci sui risultati preliminari dei test, sia a procedure come lo Human Challenge Trial, che prevede la somministrazione del virus dopo quella del vaccino in volontari sani. Sul primo fronte, gli annunci sui primi trial, oggi è tornato a parlare il presidente dell’Irbm di Pomezia, Piero Di Lorenzo, in un’intervista a Libero. Molti gli annunci che lancia sul vaccino anti-Covid ... Leggi su huffingtonpost

