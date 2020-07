Caterina Balivo a cena senza marito | Insieme alla conduttrice un noto speaker (Di lunedì 27 luglio 2020) Il gossip dell’estate 2020 comincia a ruotare intorno al matrimonio di Caterina Balivo che va a cena senza marito. Non è la prima volta che la conduttrice viene avvistata sola e anche questa volta Caterina Balivo è a cena senza marito in compagnia di un noto speaker radiofonico. “La pizza domenicale con gli amici” così … L'articolo Caterina Balivo a cena senza marito Insieme alla conduttrice un noto speaker proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

. La conduttrice campana ha trascorso qualche giorno di vacanza in Sicilia, nell'isola di Favignana, dove ha festeggiato il matrimonio della sorella Sarah insieme a tutta la famiglia. Caterina Balivo ...Basta poco, anzi pochissimo a scatenare il gossip: Caterina Balivo in crisi col marito, Guido Brera? La voce nasce perché la conduttrice Rai ha trascorso qualche giorno di vacanza in Sicilia, a Favign ...