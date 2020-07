Cassino, presunto voto di scambio: sale il numero degli indagati (Di lunedì 27 luglio 2020) presunto voto di scambio a Cassino, aumenta il numero degli indagati. Adesso sarebbero tre le persone finite nel mirino degli inquirenti, ma pare si tratti di un numero destinato ad aumentare. Le indagini sono attualmente in pieno corso e si attendono sviluppi importanti. Tutto è iniziato dopo l’intervista di una donna candidata nell’ultima tornata elettorale, che ha raccontato la sua verità alla trasmissione web Tanfuk di Giorgio Di Folco. Nuovi scenari, dunque, si sono aperti per la Procura. La donna è finita in un esposto presentato dall’avvocato Giuseppe Martini, esponente del gruppo Cassino a 5Stelle, candidato sindaco per lo stesso movimento. Un esposto, inoltrato via pec ... Leggi su ilcorrieredellacitta

