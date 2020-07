Caso camici, Toti e Zaia blindano Fontana: “Persona perbene, chiarirà”. M5s rilancia la sfiducia, ma il Pd prende tempo: “Valutiamo” (Di lunedì 27 luglio 2020) Per il governatore della Liguria Giovanni Toti è una “persona perbene” che saprà “chiarire tutto durante l’indagine penale”. Per il collega veneto Luca Zaia va preso atto che “la Regione Lombardia non ha pagato un camice”. Al termine del suo discorso fiume in Consiglio regionale, Attilio Fontana incassa il supporto dei colleghi di centrodestra sulla vicenda che lo vede indagato per frode in pubbliche forniture. Una blindatura che si aggiunge a quella del leader leghista Matteo Salvini, secondo cui contro Fontana si è scagliata una “giustizia a orologeria”. La pensa diversamente il Movimento 5 stelle: di fronte alla nuova versione fornita oggi dal governatore sull’affare dei camici venduti dal cognato e poi ... Leggi su ilfattoquotidiano

