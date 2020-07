Caso camici, Fontana in Consiglio regionale: “Qui per voltare pagina”. Ma cambia di nuovo versione sulla fornitura: “Ho chiesto io a Dini di rinunciare. Il bonifico? Per risarcirlo”. E tace su trust alle Bahamas (Di lunedì 27 luglio 2020) “Ho riflettuto molto sull’opportunità di intervenire, per evitare di fare da cassa di risonanza a polemiche sterili e strumentali. Ma alla fine ho deciso di essere qui, non solo per riaffermare verità, ma per voltare pagina”. Esordisce così in Consiglio regionale il governatore della Lombardia Attilio Fontana nell’atteso discorso sul Caso dei camici che lo vede indagato per frode in pubbliche forniture. Ma è intorno al minuto 10 che arriva al cuore dell’inchiesta condotta dalla procura di Milano. “Dei rapporti negoziali tra Aria e Dama spa non l’ho appreso fino al 12 maggio scorso, data in cui mi si riferiva che era stata concordata una fornitura a titolo oneroso“, spiega. “Credo tuttora ... Leggi su ilfattoquotidiano

pfmajorino : L'attacco dell'opposizione a Fontana, indagato nel caso camici: 'Se ne deve andare, è inadeguato' - fattoquotidiano : Caso camici, i pm: “Passaggio da ‘fornitura’ a ‘donazione’ mai registrato dalla Regione” - SkyTG24 : Caso camici, M5S Lombardia: “Pronta mozione di sfiducia a Fontana” - MarcoAcco68 : RT @Virus1979C: Caso camici, i pm: “Passaggio da ‘fornitura’ a ‘donazione’ mai registrato dalla Regione” - Agenzia_Ansa : #Fontana: 'Gli attacchi sono un grave contraccolpo per la Lombardia' #ANSA -