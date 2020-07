Casertana, c’è l’ok per il “Partenio-Lombardi” di Avellino in attesa del “Pinto” (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La Casertana FC comunica di aver ricevuto in data odierna dal Comune di Avellino la licenza d’uso e dal Prefetto di Avellino il nullaosta per lo stadio ‘Partenio-Lombardi’ in vista della stagione 2020/21. Si tratta di un atto formale imprescindibile per il completamento della documentazione necessaria per l’ottenimento delle licenze nazionali del prossimo campionato di serie C. Ciò si è reso necessario alla luce della momentanea inagibilità e conseguente indisponibilità, all’atto dell’iscrizione, dello stadio ‘Pinto’ in considerazione degli interventi di realizzazione del manto erboso sintetico. La Casertana FC, nella persona del presidente Giuseppe D’Agostino, esprime la sua gratitudine al ... Leggi su anteprima24

