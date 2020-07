Caserma Piacenza, il comandante non risponde al gip: 'In 30 anni mai sanzioni' (Di lunedì 27 luglio 2020) Il maresciallo Marco Orlando, nell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Stamattina nuovo sopralluogo del procuratore capo alla Caserma posta sotto sequestro Leggi su tg.la7

