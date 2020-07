Case popolari, Tribunale di Milano: “Regione Lombardia cancelli l’obbligo per gli stranieri di presentare documenti aggiuntivi” (Di lunedì 27 luglio 2020) La Regione Lombardia è stata condannata a “cancellare dal regolamento regionale per l’accesso agli alloggi pubblici il vincolo della residenza di cinque anni nella Regione e l’obbligo per gli stranieri di presentare documenti del Paese di origine attestanti l’assenza di proprietà“. E’ la decisione del Tribunale civile di Milano dopo l’azione promossa dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi), Naga e Cgil Lombardia contro il “carattere discriminatorio“, scrive il giudice, della condotta della Regione relativa a quella parte del provvedimento. Già censurato peraltro dalla Consulta. Nella causa le associazioni, assistite dagli avvocati Alberto Guariso e Livio ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Case popolari, Tribunale di Milano: “Regione Lombardia cancelli l’obbligo per gli stranieri di presentare documenti… - StampToscana : Il Consiglio di Firenze: richiesta la proroga sfratti e più case popolari - StampToscana - Noovyis : (Case popolari, Tribunale di Milano: “Regione Lombardia cancelli l’obbligo per gli stranieri di presentare document… - SoniaLaVera : RT @Danilo90189267: Neanche una merda quella è utile come fertilizzante UN'ESSERE IGNOBILE DA UCCIDERE SUBITO. QUANDO PENSO CHE RECCHIE PAN… - ChiodiDonatella : RT @Danilo90189267: Neanche una merda quella è utile come fertilizzante UN'ESSERE IGNOBILE DA UCCIDERE SUBITO. QUANDO PENSO CHE RECCHIE PAN… -

Ultime Notizie dalla rete : Case popolari Case popolari, Tribunale di Milano: “Regione Lombardia cancelli l’obbligo per gli stranieri di… Il Fatto Quotidiano Case Vacanze a Bormio in totale sicurezza, ecco l'offerta di Pirovano Stelvio.

Se volete includere nella vostra vacanza estiva/autunnale una giornata di Sci in ghiacciaio al Passo dello Stelvio, qualche itinerario di trekking a Bormio e dintorni, una passeggiata per le vie dello ...

Omicidio di via Rocca Tedalda: arrestato il vicino di casa della vittima

L'assassino di Fulvio Dolfi è il suo vicino di casa: si chiama Bernardino Lai, ha 74 anni ed è un carpentiere sardo in pensione, con vecchi precedenti per atti osceni (alle Cascine) e ricettazione. O ...

Se volete includere nella vostra vacanza estiva/autunnale una giornata di Sci in ghiacciaio al Passo dello Stelvio, qualche itinerario di trekking a Bormio e dintorni, una passeggiata per le vie dello ...L'assassino di Fulvio Dolfi è il suo vicino di casa: si chiama Bernardino Lai, ha 74 anni ed è un carpentiere sardo in pensione, con vecchi precedenti per atti osceni (alle Cascine) e ricettazione. O ...