Case popolari ai rom sfrattati da Castel Romano? Il Comune di Roma smentisce: ‘Nessuna corsia preferenziale’ (Di lunedì 27 luglio 2020) In riferimento all’articolo pubblicato oggi da La Repubblica dal titolo “Castel Romano, Case popolari ai rom sfrattati” si precisa che per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono sempre stati adottati e continueranno a essere adottati i requisiti fissati dalla normativa vigente e validi per tutti i cittadini residenti a Roma Capitale. Non è prevista alcuna corsia preferenziale né alcun trattamento privilegiato né alcuna deroga per alcun tipo di soggetto. Gli alloggi verranno assegnati sulla base della sequenza delle graduatorie, senza alcuna novità. Leggi anche: Campo rom di Castel Romano, lo sgombero potrebbe essere bloccato: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

