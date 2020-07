Casa: PrestitiOnline.it, famiglie guardano alla ristrutturazione della casa (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma, 27 lug. (Labitalia) - Si placa, sebbene leggermente, la voglia di liquidità, mentre crescono i prestiti erogati per la ristrutturazione della casa. E' quanto rileva l'ultimo Osservatorio Prestiti di PrestitiOnline.it che ha analizzato l'andamento dei finanziamenti richiesti e concessi nel mese di giugno. La crescita dell'erogato con finalità 'ristrutturazione casa' è probabilmente legata all'ecobonus (e sisma bonus) del 110%, che prevede una detrazione appunto del 110% delle spese sostenute per tutti gli interventi che migliorano l'efficienza energetica degli edifici e riducono il rischio sismico. La detrazione fiscale sarà valida solo per i lavori effettuai dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e potrà essere ... Leggi su liberoquotidiano

ma non vogliono o non possono spostarsi da casa per richiedere un finanziamento. Ecco perché in questa situazione si può ricorrere per esempio ai prestiti online. I prestiti online sono facili da ...

