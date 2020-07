Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: “L’intimità è sempre…” (Di lunedì 27 luglio 2020) Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi sono stati gli ospiti dell’ultima puntata di Io e te, il programma condotto da Pierluigi Diaco. È stata l’occasione, per la coppia, per parlare della forza del loro amore che, contro ogni speranza, ha portato alla nascita della figlia Maria. Ma è stata l’occasione anche per portare sul piccolo schermo un tema che sta loro a cuore, quello dell’abbandono degli animali. I due si sono infatti presentati in studio in compagnia di quattro dei loro cuccioli. «Ovunque andiamo noi portiamo quelli più anzianotti che hanno bisogno di tenerezza e medicine e che devono stare con noi. Ne abbiamo 15/16 in totale a casa», hanno spiegato. La nascita della figlia Carmen Russo e Enzo ... Leggi su velvetgossip

