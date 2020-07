Carlotta Martellini, 18enne Morta in Grecia: Usura delle Jeep Noleggiate Possibile Causa dell’Incidente (Di lunedì 27 luglio 2020) Si sta indagando sull’Usura delle due vecchie Jeep che hanno portato alla morte della giovane studentessa italiana Carlotta Martellini mentre si trovava a Mykonos con le amiche. Potrebbe esserci l’Usura dietro all’incidente che ha coinvolto le 7 ragazze italiane a Mykonos in Grecia e che ha portato alla morte di Carlotta Martellini? Questo è quello su cui si sta indagando ora, le due Jeep sulle quali si trovava la compagnia infatti erano piuttosto datate, e qualche guasto o malfunzionamento potrebbe essere stato decisivo per far cadere i veicoli dalla scarpata. Altro interrogativo riguardo le condizioni mentali delle giovani neopatentate alla guida, le 19enni ... Leggi su youreduaction

