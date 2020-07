Carbonara di tonno fresco (Di lunedì 27 luglio 2020) La è un piatto perfetto durante l’estate, una ricetta originale che sicuramente piacerà ai vostri ospiti. Un piatto veramente appetitoso, vi sembrerà di stare in trattoria nella vostra cucina. Vediamo insieme il procedimento IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di spaghetti350 g di tonno fresco1 cipolla media5 uovaOlio extravergine d’oliva q.b.Pepe nero macinato q.b.Sale fino q.b.Prezzemolo fresco1/2 bicchiere di vino bianco (secco)Iniziamo la preparazione della lavando i filetti di tonno sotto l’acqua fredda, poi lasciateli scolare e infine asciugateli bene tamponando con della carta assorbente o con un canovaccio. Una volta che avete asciugato il tonno, tagliatelo a pezzetti e poi mettete dell’olio extravergine di oliva in ... Leggi su termometropolitico

Frances_Mengela : Alla fine gli faccio tartare di tonno e mango e una carbonara di mare.per il dolce non ho voglia di rotture di cogl… - DavidLouisII : Carbonara di tonno rosso. (@ Ristorante Moletto in Pesaro, PU) -

Ultime Notizie dalla rete : Carbonara tonno

Ultime Notizie Flash

Una cenetta a lume di candela sul terrazzo è quel che ci vuole per una serata tranquilla, in vacanza e non. Ma come godersela passando solo pochi minuti ai fornelli? Ecco un menù spettacolare, delicat ...Ricetta penne pomodoro secco, cipolla e salame piccante: preparazione facile e veloce per principianti e non, in poco tempo e con pochi ingredienti a disposizione, con il procedimento guidato, le quan ...