Carabinieri Piacenza, la compagna di Montella non risponde: 'È molto provata' (Di lunedì 27 luglio 2020) Maria Luisa Cattaneo 'È molto provata e non si È pertanto sottoposta all'interrogatorio'. Lo riferisce all'Ansa l'avvocato Daniele Pezza, difensore della compagna dell'appuntato Giuseppe Montella. La ... Leggi su leggo

stanzaselvaggia : Carabinieri Piacenza, l’avvocato di Montella è stato candidato con Forza Nuova. E il carabiniere metteva like a sue… - HuffPostItalia : 'Picchiata e costretta a fare sesso'. Le accuse della trans Francesca ai carabinieri di Piacenza - mante : A Piacenza mi pare che il punto centrale sia il fallimento della catena di comando. Non è un problema solo dei Cara… - Sinistrait_ : RT @stanzaselvaggia: Carabinieri Piacenza, l’avvocato di Montella è stato candidato con Forza Nuova. E il carabiniere metteva like a sue fo… - StefanoBornia : RT @rubio_chef: «Intollerabile che una città come Piacenza abbia zone della città ( #Caserme ) dove personaggi asseritamente profughi ( #Ca… -