Carabinieri arrestati, nuova testimone, la trans Francesca: “Costretta a fare sesso in caserma” (Di lunedì 27 luglio 2020) Carabinieri arrestati, nuova testimone, la trans Francesca. Nell’inchiesta di Piacenza, spunta una nuova testimonianza: è quella di una trans brasiliana che racconterà ai magistrati di essere stata vittima di minacce e violenze della caserma di Levante e punta il dito contro il comandante della Stazione, Marco Orlando, che oggi comparirà davanti al giudice per essere interrogato. PIACENZA – “Se non collabori ti rimando in Brasile”. Spunta un altra testimone nell’inquietante inchiesta che vede al centro delle accuse alcuni Carabinieri della Stazione Levante di Piacenza. Si tratta di una trans di origine brasiliana, da anni in Emilia Romagna, dove ... Leggi su limemagazine.eu

