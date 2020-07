Car sharing - Enjoy: nuove tariffe per il noleggio plurigiornaliero (Di lunedì 27 luglio 2020) nuove tariffe, pensando ai vacanzieri. Da oggi, chi intende utilizzare una delle tante Fiat 500 di Enjoy, il car sharing a flusso continuo di Eni, può approfittare di nuovi forfait ideati per i noleggi plurigiornalieri. Se il listino per il one day rent rimane infatti fermo a 50 euro, con un limite di 100 km di percorrenza, a variare è quello previsto per coloro che vogliono riservarsi la vettura per periodi più lunghi, fino a un massimo di quindici giorni.I prezzi. Noleggiare la citycar rossa per 48 ore costa, da oggi, 90 euro (45 euro al giorno). Quando le giornate di affitto salgono a tre o più, la tariffa quotidiana scende a 40 euro, fino a un limite di spesa di 600 euro, pari, appunto, a un noleggio di quindici giorni. Va detto che, al contrario del servizio ... Leggi su quattroruote

