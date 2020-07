Caos Dynamo Kiev, dietrofront di Lucescu: lascia il club quattro giorni dopo la firma (Di lunedì 27 luglio 2020) Mircea Lucescu ha comunicato le dimissioni alla Dynamo Kiev, club che lo aveva assunto appena quattro giorni prima della suddetta decisione del romeno. L’ex tecnico di Brescia, Inter e Zenit San Pietroburgo, fra le altre, è noto per proporre un calcio godibile dal punto di vista tattico e pretendendo interpreti con un’ottima tecnica di base: di certo qualcosa non lo ha pienamente convinto del progetto Dynamo Kiev, seppur non sia ancora stato divulgato quale possa essere il motivo scatenante di un così clamoroso dietrofront, anche se tutto faccia pensare che le recenti contestazioni dei tifosi ucraini abbiano avuto un ruolo decisivo. Leggi su sportface

