Can Yaman, avete mai visto il padre dell’attore di Daydreamer? È uno schianto come il figlio [FOTO] (Di lunedì 27 luglio 2020) Can Yaman, reduce dal successo di Bitter sweet – Ingredienti d’amore è oggi uno dei volti più acclamati dal pubblico femminile. L’affascinante attore è attualmente impegnato nella promozione della nuova serie Bay Yanlin, ora in onda sul canale turco della Fox mentre in Italia è il protagonista dei pomeriggi in casa Mediaset. Can Yaman è infatti considerato il sex symbol di quest’estate soprattutto per la sua partecipazione alla serie tv Daydreamer – Le ali del sogno. La soap in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 su canale 5, ha portato alla ribalta il nome del giovane, sempre più seguito sui social. Can Yaman, molto attivo sui social, oltre a condividere con i fan le FOTOgrafie dai set delle serie a cui partecipa, ... Leggi su velvetgossip

