Campo rom di Castel Romano, lo sgombero potrebbe essere bloccato: il Comune non ha tenuto conto delle leggi anti-Coronavirus (Di lunedì 27 luglio 2020) Gli sgomberi del Campo rom di via Pontina, a Castel Romano, non saranno per nulla facili. Alle tante difficoltà finora elencate nei precedenti articoli, se ne aggiunge una, forse la più grossa: la normativa anti-Covid. A farlo presente l’Associazione 21 Luglio attraverso una lettera inviata al Comune di Roma. La Memoria di Giunta Capitolina n.38 del 9 luglio 2020, che prevede lo sgombero dell’area F del “villaggio” di Castel Romano nel prossimo settembre non tiene conto dell’importante novità rilevata all’art.17bis del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020 e se il Comune di Roma, come comunicato alle famiglie ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Inter : ?? | BIG BIG BIG BIG ROM!!!! 93' - #Lukaku devastante in campo aperto: ripartenza palla al piede, doppio passo e si… - romasil1 : RT @anari56: La Raggi regala 10,000 eu ai Rom se lasciano il campo.Solita politica assistenzialista come il reddito di cittadinanza e intan… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Campo rom di Castel Romano, lo sgombero potrebbe essere bloccato: il Comune non ha tenuto conto delle leggi anti-Coronav… - MnUtd243 : RT @Inter: ?? | BIG BIG BIG BIG ROM!!!! 93' - #Lukaku devastante in campo aperto: ripartenza palla al piede, doppio passo e sinistro in ret… - CorriereCitta : Campo rom di Castel Romano, lo sgombero potrebbe essere bloccato: il Comune non ha tenuto conto delle leggi anti-Co… -